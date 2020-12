Velenosi, Docg Offida Pecorino Rêve 2018

Il Pecorino Rêve è un bianco marchigiano che sa conciliare la sua anima più fresca, fruttata ed immediata con quella più evoluta ed articolata che deriva dall’affinamento in legno (della durata di un paio di anni). Il risultato è un vino versatile già di piacevole beva alla sua uscita, ma anche dotato di una certa attitudine all’invecchiamento. La versione 2018 possiede profilo olfattivo avvolgente, intenso e ampio, caratterizzato da ricordi di frutta gialla matura, poi arricchiti da tocchi vanigliati e richiami leggermente balsamici. La bocca è densa e strutturata, quasi opulenta, morbida e di buona fragranza acida che ne rende sviluppo e finale fragranti e non privi di cenni di pietra focaia. Nasce nel 1984, quando le Marche non erano certamente una Regione enoica come adesso, l’azienda della famiglia Velenosi ed oggi conta su quasi 200 ettari di vigneto per una produzione di 2.500.000 bottiglie. Una bella storia, dunque, che ha portato questa realtà ad occupare stabilmente il Gotha dell’enologia picena e non solo e a piazzare le proprie etichette sugli scaffali di tutto il mondo. Velenosi è infatti un brand di riferimento con vini dallo stile definito e un percorso aziendale preciso, condito da tante scommesse vinte. Le etichette sono diverse e spaziano tra le uve e i territori marchigiani, contribuendo alla valorizzazione delle varietà della zona senza rinunciare agli esperimenti.

