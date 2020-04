Velenosi, Spumante Brut Gran Cuvée Gold 2008

Prodotto per la prima volta con la vendemmia 1991 il Gran Cuvée Gold è uno spumante Metodo Classico che affina 10 anni in bottiglia sui lieviti. Alla vista, la versione 2008 è di colore dorato brillante e luminoso, con perlage continuo. Al naso, il vino offre aromi di di pasticceria, crosta di pane, frutta bianca e spezie. Il sorso è sapido, fragrante e articolato, con finale intenso dai ritorni fruttati. Nasce nel 1984 l’azienda marchigiana della famiglia Velenosi ed oggi conta su quasi 200 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie. Una bella storia enoica, che ha portato questa realtà ad occupare stabilmente il Gotha dell’enologia picena e a piazzare le proprie etichette sugli scaffali di tutto il mondo. Velenosi è infatti un brand ormai affermato con vini dallo stile definito e un approccio aziendale preciso, condito da tante scommesse vinte. Le etichette sono diverse e sono ottenute a partire dalle uve tipiche delle Marche, contribuendo alla loro valorizzazione e a quella dell’areale piceno in particolare, senza rinunciare agli esperimenti e all’utilizzo del contributo offerto dai vitigni internazionali. D’altra parte stiamo parlando di una classica azienda “market oriented”, che ha saputo fungere da modello per il proprio territorio, costruendosi un percorso invidiabile e che non fa altro che confermare la vivacità del comporto enologico italiano.

