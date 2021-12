Venchi, Gianduiotto

Con quasi 150 anni di storia sulle spalle, che prende le mosse dai laboratori di Torino, Venchi è marchio di grande notorietà non solo tra i confini nazionali, concentrando da sempre la sua produzione dolciaria sul cioccolato. Oggi gestisce direttamente 88 negozi monomarca (47 in Italia) nei principali aeroporti, nelle stazioni e nei centri storici delle principali città del mondo, tra cui New York, Dubai e Hong Kong. Un vero e proprio gigante del made in Italy dolciario, che non ha mai rinunciato alla qualità assoluta della sua produzione anche con i numeri attuali, che sono quelli della grande industria (fatturato di oltre 80 milioni di euro). Nel solco della sua tradizione, il gianduiotto, il cioccolatino nato a metà dell’Ottocento dalla classica forma data da un “colpo di cucchiaio” all’impasto composto da cioccolato a base di cacao e nocciole, rimane ancora un punto di riferimento fondamentale nella “versione Antica Ricetta” e nelle sue varianti al fondente puro e al fondente ripieno.

