Venica, Doc Collio Chardonnay Ronco Bernizza 2023

La cifra stilistica dei vini di Venica è ormai consolidata nell’intero portafoglio etichette (320.000 la produzione complessiva), dall’impronta decisamente bianchista: pulizia aromatica e strutture solide protagoniste, grazie alle caratteristiche del territorio del Collio - con le sue marne ed arenarie stratificate, note con il nome di “Ponka” - capaci di imprimere sia alla varietà locali che a quelle internazionali una personalità specifica e ben definita. L’attuale compagine alla guida della cantina con sede a Dolegna del Collio è formata da Gianni Venica, dalla moglie Ornella e dai figli Giampaolo e Serena, dopo che Giorgio Venica, fratello di Gianni, ha lasciato l’azienda nel 2023. 38 gli ettari a vigneto di questa realtà vitivinicola che ha contribuito non poco al successo del Collio enoico, tutta immersa in un contesto paesaggistico suggestivo, ad un passo (e non è un modo di dire) dalla Slovenia. Il Collio Chardonnay Ronco Bernizza - prodotto dalle uve coltivate nei cinque ettari aziendali posti a nord-est nella collina omonima - è fermentato e maturato per sei mesi in acciaio, legno grande e tonneau. La versione 2023 profuma di fiori bianchi, frutti tropicali, burro ed erbe aromatiche, con tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è sapido e succoso, sviluppandosi pieno e continuo, fino ad un finale persistente ancora su toni fruttati e speziati, con lampi balsamici a contrasto.

(fp)

