Vermentino, bollicine, grandi rossi: in Sardegna il turismo internazionale fa volare i fine wine

Quando, nel 1961, Karim Aga Khan IV ed i suoi soci, arrivano dall’Inghilterra per dar vita al sogno di creare un polo del turismo di lusso, in Costa Smeralda non era ancora la meta d’elezione del turismo del lusso internazionale, ma solo uno splendido specchio d’acqua cristallina. Sessant’anni dopo, Porto Cervo è diventata la località più esclusiva della Sardegna, tra le più ambite al mondo, presa d’assalto, ogni estate, da milioni di turisti da ogni parte del mondo, e a milioni di turisti equivalgono milioni di bottiglie di vino stappate: tanto Vermentino, ma anche i vini del Continente, dalle bollicine di Franciacorta e Trentodoc ai grandi vini di Toscana, come raccontano a WineNews i ristoratori sardi, protagonisti del Porto Cervo Wine & Food Festival.

