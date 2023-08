Viaggio in Georgia, culla della viticoltura dove i vignaioli vogliono costruire un futuro radioso

Crocevia di culture e denominazioni, nella sua lunghissima storia la Georgia è stata dominata da Assiri, Greci, Romani, Persiani, Mongoli, Arabi e Turchi: quasi tutti, hanno un debito inestinguibile con la viticoltura georgiana, e molte delle varietà coltivate oggi in Europa e in Asia arrivano da qui. Dove il passato lascia spazio ad un presente ambizioso, fatto di grandi e piccole aziende, come GWS e Chateau Mere, tecnologia e, ovviamente, affinamento in Qvevri. Nelle parole dei produttori, del Wine Hunter Helmuth Kocher e del professore Eldar Nadiradze.

