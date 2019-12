Viaggio nell’eccellenza italiana della tecnologia per il vino, con il Belpaese leader nel mondo

Da Simei le novità, le voci e i volti di chi ogni giorno crea innovazione a servizio del settore, ed è scelto dalle cantine top di tutto il pianeta. Tra botti, imbottigliatrici, vendemmiatrici, macchinari per le analisi, tappi, filtri e non solo, le testimonianze di realtà come Bertolaso, Gai, Volentieri Pellench, Aeb, Albrigi Tecnologie, Amorim Cork, Vinventions, Diam Bouchage, Garbelloto, del direttore generale dell’Ice Roberto Luongo, e del presidente di Unione Italiana Vini Ernesto Abbona.

