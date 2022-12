Vigna Sancòl, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut

Vigna Sancòl, che si trova a Guia di Valdobbiadene, nasce nel 2005 da un’idea di Cesare De Stefani e Luigi Flisi, due soci e amici, che scelgono di chiamare la loro cantina con il nome del primo vigneto acquistato insieme. Nel 2020, dopo la scomparsa di Luigi Flisi, in azienda è arrivata sua figlia Marina, a continuare il percorso tracciato dal padre. Si tratta di un progetto relativamente giovane ma capace di fare tesoro del cambiamento d’assetto del Prosecco ed andando ad aggiungersi alla non piccola schiera di nuovi produttori. L’azienda si trova nelle colline di Conegliano Valdobbiadene e le uve lavorate in cantina provengono principalmente dai vigneti di proprietà, originando una produzione di oltre 100.000 bottiglie, che alimentano un variegato portafoglio etichette, composto da Valdobbiadene Dry Millesimato, Valdobbiadene Brut Millesimato, Valdobbiadene Extra Dry, Prosecco spumante Brut Rosé, Prosecco Spumante Brut, Prosecco Cuvée Extra Dry, il Prosecco “Grop” Frizzante, il rosso “Yanez” (a base di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,Merlot e Marzemino), Valdobbiadene Superiore di Cartizze e Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut, oggetto del nostro assaggio. Affinato in bottiglia per 50 giorni prima dell’immissione sul mercato, possiede marcati profumi di pera e mela con qualche tocco gessoso. In bocca, il sorso è agile, dallo sviluppo vivace e dal finale dolce e morbido.

