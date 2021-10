Vignaioli del Morellino di Scansano, Doc Maremma Toscana Viognier e Chardonnay Le vie del Mare 2020

In Toscana le cantine cooperative non hanno vita facile. Eppure quella dei Vignaioli di Scansano, con quasi 50 anni di storia sulle spalle, non ha mai mostrato cenni di cedimento o di debolezza. Anzi, nel recente passato, una riconsiderazione complessiva della produzione ha portato sul mercato etichette migliorate e un’affidabile qualità. Oggi conta su oltre 160 soci che coltivano 700 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 5.400.000 bottiglie. Numeri che ne fanno la realtà più grande della denominazione maremmana, espressa da un ricco portafoglio etichette, con i vini della denominazione nata attorno al borgo omonimo a farla da padroni, in qualche modo in diretta competizione con quelli della più recente Doc Maremma Toscana, su cui la cantina sociale ha puntato senza incertezze. Manca ancora il balzo verso l’eccellenza assoluta, ma i vini sono sempre più interessanti con un’espressione stilistica più coerente e definita, dall’invidiabile equilibrio complessivo. La linea “Le vie del mare” nasce come celebrazione ai porti che hanno permesso lo scambio di ricchezze fra terra e mare. Un rosso, un rosato e un bianco, quest'ultimo a convincerci di più: Viognier e Chardonnay divisi fra acciaio e legno portano al naso profumi croccanti e sostanza. Gelsomino, vaniglia e pera matura addolciscono un bouquet citrino che si ritrova nel sorso morbido, lievemente amaricante e sapido fino alla fine.

