Vigneti Cenci, Docg Franciacorta Brut Cuvée La Capinera

Vigneti Cenci di Cologne, in Franciacorta, si trova ai piedi del Monte Orfano e ha il suo cuore pulsante attorno alla cascina La Boscaiola, completamente ristrutturata, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, da Nelson Cenci, che la lanciò definitivamente nel mondo del vino nel 1979, partecipando, tra le altre cose, unitamente ad altre trenta cantine, alla fondazione del Consorzio Franciacorta. Oggi a guidare la cantina ci sono Giuliana e Maurizio, rispettivamente figlia e nipote di Nelson. Sono sei gli ettari vitati di questa piccola realtà produttiva - per una produzione complessiva di 45.000 bottiglie - allevati con le classiche varietà della denominazione: Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, quest’ultima un po’ il fiore all’occhiello dell’azienda e coltivata nel primo e più vecchio nucleo produttivo della tenuta. Articolato il portafoglio etichette aziendale composto dai Franciacorta “La Capinera”, La Via della Seta” Satèn, Zero Pas Dosé, “La Capinera” Rosé, “Nelson Cenci” Extra Brut, “Sessanta” Millesimato e “Nelson Cenci L’Insolita Annata” Millesimato. Il Franciacorta La Capinera Brut, sui lieviti per almeno 24 mesi, profuma di cedro, arancia e limone, con tocchi di frutti bianchi e note mentolate a rifinitura. In bocca il sorso è tendenzialmente sapido e di buon ritmo, dallo sviluppo fragrante e dal finale di nuovo agrumato, con rimandi al pane appena sfornato.



(fp)

Copyright © 2000/2023