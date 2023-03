Vigneti di Ettore, Docg Amarone della Valpolicella 2018

Vigneti di Ettore - dove Ettore è il nome del nonno dell’attuale gestore di questa piccola realtà e nella quale ha lavorato a lungo - è un altro esempio della dinamicità del territorio della Valpolicella, che sta vedendo crescere sempre di più il numero delle nuove imprese vitivinicole in mano ad una giovane imprenditoria. Nata nel 1930 è oggi il “regno” di Gabriele Righetti, nipote, appunto di Ettore. Con l’attuale fisionomia aziendale arrivata nel recente passato, precisamente nel 2011, quando Gabriele decide, fresco di studi in enologia, di seguire direttamente i propri vigneti (18 ettari in biologico, allevati prevalentemente a “pergoletta”) e di imbottigliare il proprio vino (per una produzione complessiva che sta sulle 70.000 bottiglie annue) nella sua cantina situata a Negrar. Corvina, Corvinone, Rondinella (ma anche Molinara, Oseleta e Pelara) sono, evidentemente, i vitigni locali di riferimento che forniscono la materia prima per un portafoglio etichette aziendali anch’esso all’insegna delle denominazioni tradizionali dell’areale veronese. L’Amarone 2018 propone un profilo olfattivo ben centrato sul frutto rosso, non privo di slanci fragranti e addirittura croccanti, che si unisce ad una base speziata con tocchi affumicati e di sottobosco. In bocca, il sorso possiede dinamica e dolcezza, sviluppo solido e compatto e finale ancora tonico con richiami agrumati e tendenzialmente erbacei.

(fp)

Copyright © 2000/2023