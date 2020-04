Vigneti di Ettore, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2016

La cantina Vigneti di Ettore nasce nel 1930, anno in cui Ettore Righetti ne gettò le basi produttive principali in tempi pioneristici per il vino veronese. Ettore, che è stato direttore e presidente della Cantina Cooperativa di Negrar, appartiene a una famiglia dedita alla vitivinicultura da almeno cinque generazioni, ed oggi quel medesimo progetto è condotto dal nipote Gabriele Righetti. Siamo sulle colline di Negrar, nel cuore della Valpolicella, a un’altitudine sul livello del mare che varia dai 250 ai 400 metri. Divisi in due appezzamenti distinti, l’uno sul versante occidentale della valle di Negrar e l’altro sul versante orientale, i vigneti occupano attualmente una superficie di 5 ettari, con ceppi dai 15 ai 40 anni d’età. Su suoli dalla composizione molto varia, alluvionali, basaltici, tufacei, vulcanici e argillosi, sono allevate con il tradizionale sistema della pergola veronese le principali varietà della zona, Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Croatina, Pelara e Oseleta. Lo stile dei vini aziendali coniuga passato e presente, riuscendo a raggiungere una sintesi solida e ben proporzionata. Affinato per 30 mesi in legno grande l’Amarone Classico 2016 è rosso denso e compatto. Al naso, si susseguono profumi di amarena matura e sotto spirito, cenni di fiori secchi, spezie, cuoio e tabacco. In bocca, il vino è caldo, dolce e morbido. Lunga la persistenza e intensa la chiusura.

