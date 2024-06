VikeVike, Barbagia Igt Bianco Granazza 2022

VikeVike è il progetto enoico del giovane Simone Sedilesu nel cuore della sua Mamoiada, una cantina che fonda la sua essenza nella viticoltura della tradizione di questo territorio sardo incontaminato e altamente vocato alla coltivazione della vite. Le vigne di VikeVike si estendono tra i 500 e i 900 metri di alt4ezza, beneficiando delle significative escursioni termiche tra il giorno e la notte e dei terreni granitici e leggermente acidi, elementi che contribuiscono alla produzione di vini unici. La gestione delle vigne segue principi biologici e sostenibili, con un’attenta selezione delle uve coltivate nei 4,5 ettari di proprietà, per circa 25.000 bottiglie all’anno. Sebbene a Mamoiada il Cannonau sia il vitigno predominante, VikeVike ha focalizzato i suoi sforzi anche sulla valorizzazione della Granatza, un vitigno autoctono a bacca bianca che rappresenta una piccola ma preziosa parte della produzione. Granazza 2022 è un emblema della dedizione di Simone Sedilesu per la protezione del patrimonio viticolo autoctono e la valorizzazione del territorio. Ottenuto da vigne con età media di 50 anni coltivate ad alberello, la Granazza viene vinificata in purezza con fermentazione spontanea, senza macerazione, e affinamento di sette mesi in botte e almeno quattro mesi in bottiglia. Il risultato è un vino vibrante e teso tra note salmastre e lime con una beva avida e una dinamica di grande energia.

(Chiara Giovoni)

