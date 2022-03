Villa Bellini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Centenarie 2015

Dagli eredi della famiglia Bellini, questo piccolo paradiso a Castelrotto è passato alla passione dell'architetta Cecilia Trucchi e di suo marito; quindi, nel 2016, alla Società Riello Elettronica. La tenuta comprende una villa del '700 e 6 ettari di brolo, completamente recintati: 4 di questi sono vitati e terrazzati, i restanti sono dedicati agli ulivi, ad un boschetto che ospita una torre ed un laghetto, qualche filare di cipressi secolari e una fonte con un pozzo. La semplice bellezza di Villa Bellini suscita spontaneamente la volontà di mantenere sano ed armoniosamente integro questo giardino, e ciò spiega l'attenzione che si è data nel tempo ad una gestione delicata della biodiversità del luogo. I vigneti sono a pergola ed alberello (pura decisione estetica e sperimentale, presa dai precedenti proprietari) e comprendono le 4 uve tipiche della Valpolicella: Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara, che vengono raccolte a mano, in parte appassite naturalmente nel fruttaio, fermentate insieme spontaneamente e micro-vinificate secondo i tempi di raccolta, infine affinate in legni a tostatura lieve. Ne escono tre etichette - Valpolicella, Ripasso e Amarone: quest'ultimo, il Centenarie, reduce da un'annata molto calda, risulta però succoso di arancia e fine di fiori freschi, con una nota di iodio; scorre bene in bocca, intenso e saporito, ben intrecciato nei gusti balsamici, speziati e fruttati.

