Villa Franciacorta, Docg Franciacorta Brut Emozione 2015

Villa Franciacorta produce da uve proprie solo bollicine docg millesimate. L’azienda, fondata nel 1960 quando Alessandro Bianchi acquistò il borgo Villa risalente al XVI secolo a Monticelli Brusati, conta su un centinaio di ettari caratterizzati dalla grande eterogeneità dei terreni che danno uve e vini con peculiarità organolettiche alquanto differenti. Con Emozione 2015 Franciacorta Brut Docg per 36 mesi sui lieviti, Roberta Bianchi e suo marito Paolo Pizziol, che conducono l’azienda, hanno voluto evidenziare proprio questa complessità. È, infatti, prodotto con un blend di 26 vini base provenienti dai diversi micro-terroir aziendali secondo le proporzioni del primo millesimo dell’etichetta, il 1978: Chardonnay 85%, Pinot Nero 10%, Pinot Bianco 5%. Da quest’annata sono intervenute diverse novità come l’uso di lieviti autoctoni aziendali, la prolungata permanenza sulle fecce dei vini base con frequenti rimontaggi e l’uso di maggiori quantità di lieviti (5%) nel tiraggio. Le ultime due pratiche enologiche hanno potenziato l’effetto annata: la 2015 in Franciacorta ha dato vini orientati a maggior struttura e complessità. Emozione 2015, giallo paglierino con perlage molto fine, al naso si presenta elegante con fiori bianchi, frutta dolce (pesca e pera) e asprigna (uva spina e kumquat), con note di acacia, giglio e nocciole tostate. In bocca, acido e salino, è strutturato, cremoso, persistente.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2020