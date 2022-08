Villa Franciacorta, Docg Franciacorta Pas Dosé Diamant 2016

Studiata come case history all'Università di Cambridge per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale, il nome “Villa Franciacorta” nasce dall'unione del territorio vitivinicolo con quello storico: Villa, infatti, è un borgo che nasce nel medioevo sulle colline che divennero la denominazione delle bollicine bresciane nel 1967: la Franciacorta. Di questo borgo si innamorò Alessandro Bianchi nel 1960, che decise di fondare l'azienda e intraprendere un lungo restauro moderno, ma rispettoso della struttura originale. Oggi la struttura comprende anche un progetto di ospitalità (l'agriturismo Villa Gradoni e l'osteria Éla), oltre che una cantina sotterranea e un patrimonio agricolo di 100 ettari, di cui 38 vitati. L'attenzione di Villa Franciacorta all'ambiente appare davvero decisa: recupero di acqua piovana, energia da pannelli fotovoltaici, uso esclusivo di idropulitrici a getto bollente per l'igienizzazione, alleggerimento delle bottiglie, tutela della biodiversità di flora e fauna su tutta la proprietà e selezione di fornitori che sposano la loro stessa visione. Tanta attenzione si traduce nella scelta di vinificare solo le proprie uve e di uscire sul mercato con Franciacorta millesimati. Il Diamant Pas Dosé non fa eccezione e la versione 2016 è ampia e dolce nei profumi di frutta tropicale e cremosa chantilly, che graffia un po' il palato, ma si fa perdonare dall'incedere goloso e sapido.

(ns)

Copyright © 2000/2022