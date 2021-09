Villa Sandi, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut La Rivetta 2020

Sopra tutto è mentolato. Solo poi, si notano i fiori bianchi: gelsomino, nespolo giapponese, mughetto e anche lavanda. C'è la buccia di limone e un tocco dolce di vaniglia, appena accennato; certamente la pera e la mela verde e infine un tocco di gesso. Un perlage finissimo, sottolinea la nota amaricante persistente e il carattere salino deciso, che gradualmente lasciano posto ad una fresca dolcezza e ai suoi aromi floreali. Per quanto sia un Brut, La Rivetta di Villa Sandi riesce a ricordarci, con discrezione, di essere di fronte alla Glera. Non una qualunque, oltretutto: le uve provengono dai vigneti di Cartizze - piccola cru di Valdobbiadene di poco più di 100 ettari delimitati dal rivo Teva, dove tutto coincide perfettamente: esposizione, antico terreno morenico, microclima, brezze serali - e vengono spremute dolcemente a grappolo intero. Questa perla vale una passeggiata al tramonto, per godere dei pendii ripidi, dei filari aggrappati alle piantade (i gradoni tipici del territorio), dei cucuzzoli affilati come la schiena di un drago, che non si fanno intimidire dalle Alpi che incombono. Villa Sandi alla Rivetta vi può accogliere per un aperitivo proprio lì, in una deliziosa casetta che affaccia su Cartizze, assecondando un suo innato talento all'ospitalità, che ha declinato in versione gourmet alla Locanda Sandi e in versione culturale a Villa Sandi: splendido edificio in stile palladiano e sede dell'azienda.

