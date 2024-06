Villa Vallacchio, Docg Chianti Classico 2021

Villa Vallacchio, di proprietà di Alberta Caini, è un’azienda chiantigiana estesa su una superficie complessiva di 80 ettari - divisi principalmente tra olivi, oltre 5.000 piante, e bosco - ed è situata nell’Unità Geografica Aggiuntiva di San Casciano Val di Pesa e precisamente nell’areale di Campoli, nel Comune di Mercatale. Gli ettari a vigneto in biologico, invece, sono 18 ed ospitano le varietà Sangiovese, Canaiolo, Cabernet Sauvignon e Merlot, da cui Villa Vallacchio, per adesso, ricava una limitata produzione in termini di bottiglie (siamo intorno alle 10.000), suddivisa su tre referenze (Chianti Classico, Chianti Classico “Alberta” Riserva, e il rosato “Eugenia”). I vini, maturati in acciaio, cemento, tonneau e barrique, possiedono uno stile ben centrato, che privilegia fragranza aromatica e scorrevolezza del sorso, rivendicando quel carattere del Sangiovese proprio della migliore produzione del Gallo Nero, capace oggi di rappresentare uno degli esempi più riusciti della contemporaneità enoica della Toscana. Il Chianti Classico 2021, lasciato per tre mesi per metà in barrique di secondo passaggio e per metà in cemento, profuma di viola e ciliegia matura, con tocchi di pietra focaia e leggeri toni affumicati e speziati. In bocca il sorso è continuo e scattante, dallo sviluppo goloso e dal finale fragrante e sapido. Un vino dalla immediata e davvero spiccata attitudine gastronomica.

