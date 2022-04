Villabella, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2016

Nel 1971 Giorgio Cristoforetti e Walter Delibori hanno effettuato le prime acquisizioni in campo viticolo, mettendo le fondamenta di un gruppo, che si arricchì di una cantina di vinificazione nel 1989 e che oggi conta su 220 ettari vitati, tra proprietà e gestione, distribuite fra le denominazioni classiche del veronese: Bardolino (dove ha sede il gruppo), Lugana, Custoza, Soave e Valpolicella. Oltre ai vini targati Delibori, ci sono anche quelli provenienti dall'azienda agricola Villabella, marchio che nei primi anni 2000 ha concluso l'acquisizione della Villa settecentesca di Cordevigo a Cavaion Veronese, dando origine al progetto di ospitalità del gruppo, con il wine-relais e il ristorante stellato Oseleta, e ad una nuova linea di etichette che porta lo stesso nome della tenuta. Nell'ultimo decennio, proprio a partire dai 100 ettari vitati di Villa Cordevigo, è iniziato il piano di conversione a biologico. I vini che stanno avendo maggior successo sono il Chiaretto e il Bardolino, denominazioni in cui le due famiglie hanno sempre creduto, ma va menzionato anche questo loro Amarone, riconoscibile dalla A maiuscola capovolta in etichetta: inizialmente floreale, anche di viola e glicine, il vino fa affiorare gradualmente una interessante nota ematica e agrumata, citricità che si riscontra anche in bocca e che permette al vino di scorrere fresco, con aderenza pepata centrale e dolcezza fruttata finale.

