Vinitaly Preview: la ripartenza degli eventi fieristici in presenza e quella del mercato del vino

Segnali di forte rimbalzo dal 2021, entusiasmo e cauto ottimismo quello che si respira tra i grandi e piccoli produttori d’Italia, riuniti da Veronafiere. Con la ristorazione che riparte in tutto il mondo, in tanti raccontano numeri in crescita addirittura sulla prima metà del 2019, ultimo anno pre-pandemia. E la possibilità di tornare ad incontrarsi di persona per condividere brindisi, visioni e fare business, dopo tanto digitale (che resterà come completamento), sarà fondamentale.

