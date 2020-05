Vino, cibo, mise en place e musica insieme sui social: ecco “Italia Keeps On Cooking with Feudi”

Se c’è una cosa che questi mesi di lockdown ha insegnato, è che ormai i social media giocano un ruolo fondamentale per la società, in materia di comunicazione e di commercio, ma anche che in un momento difficile come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora oggi, sono un canale che aiuta tantissime attività, anche nel mondo del vino e della ristorazione. Ne sono la prova le tantissime iniziative partite durante la permanenza forzata a casa, tra degustazioni digitali, video ricette e rubriche lanciate sui canali social di cantine, ristoranti e chef, stellati e non. E se il settore adesso, con l’inizio della Fase 2, punta alla ripartenza, con un ritorno il più possibile vicino ad una normalità, che nessun computer o telefonino potrà mai rimpiazzare, non è da dimenticare tutto ciò che è stato sperimentato in questi mesi. Così, Feudi di San Gregorio, eccellenza vitivinicola campana (mentre nell’azienda guidata da Antonio Capaldo è ripartia l’attività in enoteca, nelle visite e degustazioni in cantina, e con il ristorante Marennà, ndr), continua la sua sperimentazione sensoriale attraverso l’internet, in collaborazione con Italia Keeps On Cooking, campagna solidale lanciata in concomitanza con l’emergenza Covid-19 dall’agenzia di comunicazione Alessia Rizzetto Pr & Communication per supportare i professionisti del mondo della ristorazione e raccogliere fondi a favore dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano. Dando vita a “Italia Keeps On Cooking with Feudi”, una serie di 3 incontri, in diretta su Instagram, che puntano ad unire l’esperienza culinaria, con quella di degustazione del vino e, anche, quella di abbinamenti musicali. Direttamente nelle case di chiunque. Pochi e semplici ingredienti: 3 chef, con rispettive compagne di vita, ricette originali, mise en place personalizzata, i vini della cantina campana, e una playlist di musica che più si adatta all’atmosfera, e il gioco è fatto.

Si parte domenica 24 maggio, in diretta sul profilo Instagram di Italia Keeps On Cooking (@italiakeepsoncooking), con lo chef Mirko Ronzoni, e la sua compagna Laura Figus, sarà poi la volta dello chef Franco Aliberti e sua moglie Lisa Casali, che andranno in diretta sabato 30 maggio alle ore 12:00, e infine sabato 13 giugno sarà il turno dell’Executive Chef Federico Trobbiani e della moglie Veronica Morrone. Tre portate per ogni serata, con piatti esclusivi e studiati in abbinamento ad altrettanti vini di Feudi di San Gregorio (che sarà possibile acquistare dall’e-shop della cantina con tanto di codice sconto del 10% che ognuno di loro metterà a disposizione dei propri follower). Un modo per continuare a sperimentare il buon cibo e il buon bere attraverso Instagram, grande alleato di questi mesi per questi due mondi, con cui si è scoperto e approfondito l’esperienza multimediale, e l’importanza di accorciare le distanze in momenti difficili, concentrandosi sulla cultura enogastronomica.

Copyright © 2000/2020