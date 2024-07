Vino: creare valore aggiunto e migliorare il posizionamento è l’unica via per crescere ancora

In un contesto di complessivo calo dei consumi in Italia e nel mondo, le visioni di cantine che investono, da tempo, nell’alto di gamma: da Argiano a Cà del Bosco, da Bellavista a Ferrari Trento, da Arnaldo Caprai a Tenuta Sette Ponti, da Frescobaldi a Pietradolce, da Roagna ad Antinori, da Tenuta San Guido a Mazzei, da Donnafugata a Lungarotti. Tra investimenti da fare ancora in qualità e in comunicazione, ma non solo.

