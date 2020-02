Vittorio Sgarbi: “Il Brunello di Montalcino è vino d’arte, coerente con la storia del territorio”

“La produzione del vino è arte essa stessa. Nell’elaborazione di un vino sempre migliore si può trovare la memoria di una lunga storia e tradizione”. Così, a WineNews, l’istrionico critico d’arte, oggi, a “Benvenuto Brunello” 2020, a Montalcino, dove è nata una Fondazione Territoriale per investire gli utili del Brunello in progetti per il territorio: “bene iniziative come questa, per tutelare valori assoluti, che fanno bene a tutti e colmano le lacune della politica e dell’Europa”.

