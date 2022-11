Vivallis, Doc Trentino Superiore Marzemino dei Ziresi 2020

Vivallis nasce come marchio nel 2004, raccogliendo l’eredità secolare della Società Agricoltori Vallagarina, che affonda le radici nella storia. Nel 1908 la lungimiranza porta il fondatore, don Giovanni Battista Panizza, a riconoscere nella cooperazione un potente strumento per esprimere forza ed efficienza. Ecco la base del nuovo nome: “Vi” come viticoltori, vite, vino e vita; “Vallis” a dimostrare il forte legame con la latinità e con le radici della cultura enologica della Vallagarina. In questo giardino di vigneti nella parte sud del Trentino, fiancheggiato dall'Adige, l’azienda lavora uve da 950 ettari vitati coltivati da oltre 700 soci, guidati da un team tecnico di agronomi ed enologi. Ai vitigni internazionali, che hanno trovato in Vallagarina il loro habitat ottimale, si sommano gli autoctoni come Nosiola, Moscato giallo e Marzemino gentile, bandiera della valle coltivato nella zona dei Ziresi e a Isera. Il Marzemino dei Ziresi rappresenta la massima espressione del territorio: rosso violaceo da giovane, con aromi floreali che si aprono avvolgenti e dolci, attraverso l’affinamento in bottiglia acquisisce una raffinatezza matura, virando verso il granato. Se appena immesso sul mercato spiccano al palato note di prugna e ciliegia, oltre ad un richiamo alla viola selvatica del naso, permanendo in bottiglia il sorso scivola verso un gioco di tabacco e pepe, mentre i tannini si aggiustano setosi.

(Giambattista Marchetto)

