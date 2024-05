Vizzini, piccolo borgo siciliano dove crebbe Giovanni Verga, è la “Città del Formaggio” 2024

Meno di 6.000 residenti, un illustre cittadino, un’antica tradizione casearia e sempre più turismo gastronomico. Voci fuori e dentro al borgo di Vizzini, piccolo comune in provincia di Catania, recentemente incoronato “Città del Formaggio 2024” dall’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio), riconoscimento assegnato annualmente ai territori, spesso più di uno, che possono vantare un’eccellente tradizione casearia. A dare lustro al piccolo borgo sono la provola, la sua ricotta fino a qualche anno fa esportata in tutta Italia e il canestrato, un formaggio a pasta dura di latte pecorino o anche misto con caprino. Ma Vizzini viene anche definita la “località delle cento essenze” per il suo connubio tra l’origine vulcanica dei suoi terreni vocati ad allevare gli animali allo stato semibrado alle pendici del Monte Lauro, fonte di ispirazione per il grande scrittore siciliano Giovanni Verga. Il maestro del Verismo crebbe, infatti, a Vizzini, il Paese del padre e dove la famiglia Verga possedeva alcune proprietà, e tra le masserie e la società rurale siciliana, compose opere come “Rosso Malpelo” e “Mastro Don Gesualdo”.

Con questo premio la piccola Vizzini diventa la quinta località siciliana ad aggiudicarsi il riconoscimento dopo Santo Stefano Quisquina nel 2020, Novara di Sicilia nel 2021, Enna nel 2022 e Godrano nell’edizione 2023. I suoi prodotti caseari trovano la loro massima sublimazione durante la “Sagra della Ricotta e dei Formaggi” che si tiene ogni anno verso la fine di aprile e che porta molti visitatori. Ora, anche il nuovo riconoscimento, attrarrà nuovi curiosit, che nell’epoca di internet e del digitale, riescono a scovare anche le località meno conosciute alla ricerca dei sapori italiani più autentici.

Copyright © 2000/2024