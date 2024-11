Vulcanica, Doc Marsala Superiore Semisecco Ingham 2019

Florio è uno dei più antichi e prestigiosi marchi del vino italiano. È proprio con questo nome che venne prodotto il primo Marsala “italiano” della storia, nel 1832, dopo che alcuni commercianti inglesi avevano investito (dando anche l’identità e il gusto che questo vino assumerà definitivamente) nella produzione e soprattutto nella commercializzazione di questo autentico gioiello enologico. Il Marsala Superiore Semisecco Ingham 2019 (che rimanda a Benjamin Ingham, mentore e poi socio di Vincenzo Florio) ha un tratto aromatico che segue un colore oro antico. I profumi spaziano dallo zabaione al miele, dall’uva passa alla china, con tocchi balsamici. Tutte note che tornano in un palato ricco ma tutto sommato vivace e dinamico, chiuso da un fine bocca piacevolmente ammandorlato. Lo storico brand Ingham era uscito di produzione e l’azienda Musa ha deciso di comprarlo. Musa è stata fondata nel 2019 da Stefano Saccardi e Serena Bonetti - con anni di esperienza in Campari sulle spalle - e Sonia Spadaro, produttrice di vino e sommelier, tutti grandi appassionati di superalcolici. Insieme hanno lanciato Vulcanica Vodka, un prodotto molto particolare che nasce dalla distillazione di 5 varietà di grani antichi coltivati sull’Etna. Per completare al meglio la ricetta del Sicilian Martini, hanno deciso di comprare il Marsala Ingham, che oggi rinasce in chiave contemporanea insieme alla sua densissima storia siciliana.

