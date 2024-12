“Wine Paris sempre più al centro del business del vino, per dare valore aggiunto al settore”

A WineNews, Rodolphe Lameyse, dg Vinexposium, verso l’appuntamento di scena dal 10 al 12 febbraio 2025, a Parigi, con sempre più Italia. “Un riconoscimento dell’autorevolezza che abbiamo acquisito anche grazie allo spostamento da Vinexpo Bordeaux a Wine Paris, in una città, Parigi, che offre tanto, in termini di logistica, collegamenti, opportunità e anche di costi per gli operatori. Ma è anche testimonianza del fatto che le grandi fiere del vino, sono ancora molto importanti. Un evento in Italia? Nessun piano concreto, ma mai dire mai”.

