“Wine Paris & Vinexpo Paris”, il ritorno dopo la pandemia delle fiere internazionali del vino

“Quella di confermare la fiera a febbraio, e non rimandarla a primavera inoltrata, è stata una mossa coraggiosa, necessaria per rispondere alle esigenze del mercato. Amiamo il vino italiano, per noi è importante offrire opportunità a tutti. Per il futuro, è importante che tra le diverse fiere ci sia competizione, perché stimola la creatività e fa bene a tutti, espositori e buyer”. Così Rodolphe Lameyse, Ceo di Vinexposium, organizzatore della kermesse parigina che ha avuto l’Italia del vino tra i protagonisti, e che chiude i battenti oggi.

Copyright © 2000/2022