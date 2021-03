WineNews a tu per tu con Gabriele Gorelli, il primo Master of Wine italiano

Il suo percorso, la visione del futuro del vino italiano nel mondo, tra tipologie, stili del vino ed una comunicazione “che deve essere sartoriale, diversa per ogni target, e, al tempo stesso, accessibile. Viviamo in un mondo sempre più curioso, che vuole informarsi sul vino. Ora è il momento di vini contemporanei nello stile, vini “di piacere”, generosi. Per uscire dalla pandemia gli Usa sono imprescindibili, come l’Asia, a partire dal Giappone. WineNews? Un modello di comunicazione, in Italia e non solo”.

Copyright © 2000/2021