World Food Day, l’acqua deve essere una risorsa per tutti. “Modello italiano virtuoso”

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (World Food Day), appuntamento importante in un mondo dove l’accesso al cibo non è ancora garantito a tutti e, allo stesso tempo, nei Paesi più sviluppati si continua a sprecare troppo. “L’acqua è vita, l’acqua è il cibo. Non lasciare nessuno indietro”, il tema di quest’anno si lega alla risorsa acqua, da tutelare e soprattutto da saper gestire anche da un punto di vista di distribuzione equa. Ma dai modelli di produzione fino allo stile di vita delle singole persone passando per le scelte in fase di acquisto, sono tante le fasi in cui migliorare per tutelare l’acqua senza dimenticare che oggi, 2,4 miliardi di persone vivono in paesi con stress idrico. L’Italia, grazie alla possibilità di tanti prodotti a km 0 ma anche di tecniche all’avanguardia, cerca di fare la sua parte per il pianeta. “Il modello agroalimentare italiano integrato e sostenibile produce di più con meno risorse e nel rispetto dei territori e delle comunità in cui opera”. A dirlo sono il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, e l’ad Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, alla Fao, a Roma, partecipando al World Food Day 2023.

L’Italia può contare sull’agricoltura più green d’Europa con 5.450 specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni censite dalle Regioni; 320 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg. Ed ancora, la leadership nel biologico grazie a 86.000 aziende agricole, 10.000 agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica e le numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino. “Da sempre i nostri agricoltori - ha aggiunto Prandini - sono protagonisti dell’impegno per la salvaguardia del pianeta”. Importanti sono i progressi a livello tecnologico per ottimizzare le risorse idriche. “Il nostro Paese vanta aziende leader globali nella Smart irrigation” ha poi spiegato Scordamaglia nel precisare che “uno dei messaggi chiave della giornata è No food security without water security. Da tempo ormai Coldiretti e Filiera Italia sono protagonisti di una forma di internazionalizzazione del modello produttivo italiano, un sistema che si pone come alternativa a quelli che sfruttano terre e comunità di altre aree del mondo”.

“Oggi - concludono le due organizzazioni - abbiamo sentito il presidente Mattarella sottolineare che raggiungere gli obiettivi di sostenibilità significa sradicare le cause della fame nel mondo, Filiera Italia e Coldiretti insieme con il Governo italiano hanno già realizzato in questo senso importanti missioni in Nord Africa e in Africa Subsahariana e nei Balcani per contrastare l’insicurezza alimentare, per trasferire il nostro know how tecnologico, la nostra formazione e per partecipare al processo di valorizzazione degli agricoltori locali con l’obiettivo di creare localmente il massimo valore aggiunto nel rispetto di territorio e distintività”.

La fame e la mancanza di acqua sono, purtroppo, delle necessità per cui molti lottano ancora oggi. Con un tweet Papa Francesco ha sottolineato come “il fatto che così tante persone non possano accedere a cibo, acqua e altre risorse di base è un affronto alla loro dignità, donata da Dio, un insulto che dovrebbe far vergognare l’intera umanità e mobilitare la comunità internazionale” .

