Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Refosco dal Peduncolo Rosso Myò Andrà tutto Bene 2015

Conosciamo, purtroppo, la grave situazione creata dal Covid-19 in Italia. È non è davvero necessario aggiungere altro. Solo che, a ben guardare, in un clima di profonda incertezza, anche nel mondo del vino esistono cantine che cercano di dare, semplicemente, una mano. È il caso dell’azienda friulana Zorzetting che ha organizzato una raccolta fondi per sostenere il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine. La cantina di Cividale del Friuli ha messo in vendita una riserva di bottiglie di Refosco dal Peduncolo Rosso ad un prezzo di 35 euro l’una (già ordinabili sul wine-shop virtuale tannico.it). Il ricavato servirà per l’acquisto di materiali e apparecchiature sempre più necessarie. Le bottiglie sono caratterizzate da un’etichetta con la frase “Andrà tutto bene” in otto diverse lingue, numero fortunato in Cina, luogo in cui è iniziata l'emergenza. La disposizione a cerchio delle frasi vuole simboleggiare un abbraccio virtuale, lo stesso che al momento non ci possiamo scambiare. Un’iniziativa semplice, ma altamente meritoria, sembra funzionare, dato che Zorzetting, partita con un quantitativo di 720 bottiglie, ne sta preparando un altro lotto. Intanto alcune indicazioni sul Myò 2015. Etichetta ben bilanciata, propone al naso mora, lampone e amarena, alternate a cenni di sottobosco e pepe. In bocca, il vino è succoso, sapido, vivace e fragrante.

