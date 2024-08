Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Schioppettino Myò 2019

Annalisa Zorzettig ha dato continuità e apportato innovazione alla visione vitivinicola del padre Giuseppe, elevando l’azienda a icona del territorio e sostenendo la sua biodiversità. Con questa motivazione la produttrice di Spessa di Cividale in Friuli Venezia Giulia è stata inserita tra le “100 donne di successo” 2024 di Forbes Italia, che hanno contribuito alla crescita del Paese, non solo economica, ma anche socioculturale. Un riconoscimento quello del famoso magazine non avulso dalle caratteristiche dei suoi vini, anche se Annalisa - persona schiva - pensa che debba essere solo il vino a parlare. Perché la qualità nel bicchiere dei vini Zorzettig si nutre anche della visione di Annalisa realizzata con i suoi collaboratori: dall’eco-sostenibilità, messa in atto con l’esperienza di Antonio Noacco su tutti i 120 ettari vitati della tenuta, al rispetto dell’uva in cantina grazie alla moderna tecnologia e alla sensibilità di Giacomo Di Saverio. Lo Schioppettino Myò - linea di punta di Zorzettig - ha una straordinaria intensità aromatica e la caratteristica nota varietale di pepe nero, conferita dal rotundone, spezia che con cannella e chiodi di garofano si ritrova insieme alla pienezza dei frutti rossi anche in bocca, dove si avverte una certa sapidità, complice la “ponca” dei Colli Orientali. Color rosso rubino e morbido, promette diversi lustri di longevità capaci di accrescere la sua eleganza.

(Clementina Palese)

