18 maggio, la data simbolo della ripartenza di bar e ristoranti. Ma è una falsa partenza

Da Firenze, simbolo delle tante città d’arte e gastronomia d’Italia, il viaggio per immagini di WineNews. Tra turisti che mancano, maltempo e soprattutto tanta incertezza sull’applicazione delle norme (e sul loro costo), i locali aperti restano sostanzialmente vuoti, come previsto da molti, e tanti sono quelli che ancora aspettano per riaprire. Segnali di una crisi durissima per la ristorazione, e di un ritorno alla normalità tutt’altro che semplice e veloce.

