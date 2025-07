“Underwaterwines”: i vini subacquei, dal mare aperto alla Laguna di Venezia, fanno tendenza

Il racconto di questo filone enologico sempre più in voga, nelle parole di Cristina Iacoucci, presidente Jamin, Nadia Zenato, produttrice con la cantina Zenato, che lancia il progetto “Sansonina nella Laguna di Venezia”, e di Valentina Canuti e Giorgio Bavestrello, delle Università di Firenze e Genova, che studiano effetti e potenzialità dell'affinamento del vino in mare. Un trend che si sta facendo strada, ma a cui (per ora), secondo le stime, si dedicano solo 36 realtà al mondo, per una produzione globale che non supera le 200.000 bottiglie.

