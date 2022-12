A tu per tu con Gerry Scotti, showman e produttore di vino in Oltrepò (con Giorgi Wines)

“Il vino è come un film o un programma tv: se va spiegato troppo vuol dire che non funziona. Alcol e salute? Non serve vietare, bisogna educare, e usare il buon senso. Che va d’accordo con il buon vino”. Tra una battuta, una riflessione, un brindisi ed un “cameo” dello storico “Passaparola” in salsa enoica, e racconti di vita. “Mi sono dedicato al vino ad oltre 60 anni, perchè i ricordi più belli che ho della mia infanzia sono legati a quando aiutavo i miei nonni in vendemmia, e mi sono rimasti dentro”

