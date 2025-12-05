“Action!” è il Prosecco di Sandokan, firmato da Kabir Bedi, che aiuta i bambini fragili in India

Dopo essersi innamorato del Prosecco, Sandokan, ovvero l’attore indiano Kabir Bedi che ne è il volto storico (ma in onore, anche, della nuova serie sulla “Tigre della Malesia” che ha debuttato il 1 dicembre su Rai 1, dove il protagonista è interpretato dall’attore e modello turco Can Yaman), mette la sua firma su “Action!”, la Magnum di Prosecco Doc Extra Dry Biologico Special Edition da 1,5 litri, nata dalla collaborazione con la storica Viticoltori Ponte1948 e Care To Action, ong veneziana - di cui Kabir Bedi è Global Ambassador - che ha l’obiettivo di sostenere l’infanzia, le donne e le comunità più vulnerabili dell’India. Il 20% dei ricavi delle magnum (acquistabili nelle Enoteche Ponte o online), infatti, sarà devoluto a Care To Action per raggiungere oltre 1.300 bambini degli slum di Vijayawada attraverso il programma “Edu-Care”, che non è uno slogan, nè un imperativo imposto dall’alto, ma descrive il lavoro condotto, assieme alle comunità, per mettere in sicurezza i bambini più fragili, con un intervento rodato dagli anni per garantire il bene più prezioso: l’istruzione. È un modo di promuovere lo sviluppo dal basso con e per i bambini dell’India: “sono davvero felice di contribuire a questa iniziativa - spiega Kabir Bedi - frutto del valore professionale e umano di una grande azienda quale è Viticoltori Ponte, e dell’inesauribile, preziosissimo impegno di Care To Action di cui dal 2018 sono Global Ambassador”.

La bottiglia ha un’etichetta fortemente evocativa e iconica, che ha origine da un mandala, ovvero un diagramma simbolico di origine sanscrita che rappresenta l’universo, diffuso nelle culture indiane e tibetane e usato come oggetto di meditazione e sviluppo spirituale (si dice che disegnare o colorare un mandala possa favorire calma, concentrazione, equilibrio interiore e scoperta del proprio io più profondo) e, dal cui centro, svetta il muso di una tigre dorata, emblema di forza e chiaro riferimento all’eroico personaggio di Salgari interpretato da Bedi, che con la sua firma ha apposto il proprio inestimabile sigillo a questo mitico progetto destinando questa bottiglia a diventare un must-have e un oggetto da collezione per fan e appassionati di tutto il mondo. E per omaggiare un personaggio così leggendario e storico (basti pensare che, a gennaio 2026, saranno passati 50 anni dal lancio della serie originale di “Sandokan”, andata in onda per la prima volta nel 1976) serviva una cantina di peso. Una sfida che è stata raccolta da Ponte1948, una della realtà più dinamiche e importanti del panorama vinicolo veneto, che rappresenta 1.000 soci, con 3.000 ettari di vigneto che si estendono dal Nord di Venezia fino alla zona pedemontana della provincia di Treviso, per 20 milioni di bottiglie prodotte ogni anno, destinate ad oltre 30 Paesi nel mondo.

