Ferruccio Ferragamo e “la capacità di investire nella terra con qualità, come nella moda”

Se a rendere unico nel mondo il made in Italy e le sue “quattro A” - Abbigliamento, Alimentare, Arredamento e Automazione - non è solo l’etichetta di origine, ma il fatto di essere un vero e proprio “brand globale” capace di evocare un’idea di bellezza, qualità e stile, ovvero quel “genio italiano” che c’è dietro alla creazione artigianale delle nostre produzioni più famose, ci sono imprenditori pionieri e lungimiranti che hanno investito in maniera diversificata su più settori. Come ha fatto, in tempi non sospetti (e come WineNews ha raccontato in un video, tra vino, moda e arte), e come continua a fare, Ferruccio Ferragamo, consigliere Ferragamo Finanziaria, la Holding di famiglia, e presidente e ad de Il Borro, l’azienda vitivinicola, biologica e sostenibile di famiglia nel Valdarno, al quale l’Università di Firenze - la sua città - ha conferito, nei giorni scorsi, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze e Tecnologie Agrarie, “per il ruolo sinergico che la sua notorietà nel settore della moda e la sua passione per l’agricoltura stanno avendo nella promozione di percorsi virtuosi di sviluppo rurale - si legge nella motivazione - il suo contributo per l’agricoltura trova la più evidente espressione nell’acquisto negli Anni Novanta della tenuta Il Borro, nel restauro conservativo del borgo medievale e nella conversione dei suoi terreni ai metodi dell’agricoltura biologica”.

“Il progetto di Ferragamo - ha sottolineato la Rettrice Alessandra Petrucci, consegnando il titolo accademico nell’Aula Magna dell’Università di Firenze, con, tra gli altri, la sindaca Sara Funaro - rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra mondo imprenditoriale e territorio: la salvaguardia della biodiversità toscana attuata nel recupero anche di prodotti e coltivazioni non è solo un atto ecologico, ma un modo per mantenere vivo il legame profondo tra l’uomo e la natura. Questa laurea celebra la sua capacità di investire nella terra con la stessa lungimiranza e qualità che hanno reso il nome Ferragamo celebre nella moda, trasformando la passione per l’agricoltura in un motore di sviluppo sostenibile per l’intera regione”.

Ferruccio Ferragamo, che nell’occasione ha tenuto una “Lectio Magistralis”, è stato ad della Salvatore Ferragamo dal 1984 al 2006, presidente esecutivo della Salvatore Ferragamo dal 2006 al 2021, ed attualmente ricopre il ruolo di consigliere della Ferragamo Finanziaria, Holding della Famiglia, di cui è stato presidente dal 1996 al 2025, e consigliere della Palazzo Feroni Finanziaria. Ma ricopre anche il ruolo di presidente e ad de “Il Borro Toscana”, la storica azienda agricola della famiglia Ferragamo nel cuore del Valdarno, ad Arezzo, ed è accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili. Nel 2020 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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