All’asta su Catawiki il Karuizawa 1960, tra i whisky più rari al mondo, che vale oltre 300.000 euro

Ci sono bottiglie che raccontano una storia e bottiglie che sembrano uscite direttamente da una leggenda. E non sempre si parla di vino. È il caso del Karuizawa 1960 52 anni, uno dei whisky giapponesi più rari e ricercati al mondo, protagonista di un’asta eccezionale su Catawiki, il principale marketplace online di oggetti speciali. Fino al 7 giugno, infatti, sarà possibile fare offerte per una delle sole 41 bottiglie esistenti di questo single malt diventato ormai un vero “unicorno” per collezionisti e appassionati, con una stima compresa tra 300.000 e 375.000 euro. Una cifra che potrebbe persino segnare un nuovo record per gli spirits sulla piattaforma.

Distillato il 1 febbraio 1960 e lasciato maturare per oltre mezzo secolo nella botte n. 5.627, il Karuizawa 1960 è stato imbottigliato il 1 gennaio 2013, diventando il più vecchio single malt giapponese mai rilasciato. Ma il suo valore non si misura soltanto nel tempo trascorso in botte: ogni bottiglia è impreziosita da un ornamento giapponese unico intagliato a mano, trasformando questo whisky in un incontro rarissimo tra eccellenza distillatoria e artigianato tradizionale.

Il nome Karuizawa, del resto, occupa ormai un posto quasi mitologico nel panorama del whisky mondiale. La storica distilleria giapponese ha infatti chiuso definitivamente i battenti, rendendo impossibile qualsiasi nuova produzione e facendo crescere, anno dopo anno, il desiderio dei collezionisti internazionali per le sue bottiglie più rare. “Questa è il tipo di bottiglia che i collezionisti possono aspettare anni prima di vedere - ha spiegato Jeroen Koetsier, esperto di whisky di Catawiki - Karuizawa è uno dei nomi più mitici del whisky giapponese: la distilleria è chiusa, il prodotto è limitato e questa release di 52 anni rappresenta il vertice assoluto della categoria. È improbabile che venga aperta. Si tratta di una bottiglia che quasi certamente rimarrà in una collezione di alto livello”.

L’asta si inserisce nella “Japan Week” di Catawiki, iniziativa dedicata al crescente fascino esercitato dagli oggetti da collezione giapponesi, tra design, moda, manga, fotografia, orologi, arte e whisky. Un universo in cui pezzi come questo Karuizawa sembrano sfuggire alla semplice idea di “bevanda” per entrare in quella, molto più rara, di reliquia contemporanea.

Copyright © 2000/2026