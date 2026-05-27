Caldo record e città “bollenti”? Il verde urbano abbassa la temperatura e le bollette agli italiani

Le città italiane soffocano sotto l’ondata di caldo con 12 capoluoghi in allerta arancione e temperature già oltre i 30 gradi, destinate a salire, mentre cresce la pressione sui consumi energetici e sull’economia. Ma una risposta concreta arriva dal verde urbano che, secondo Coldiretti, può abbassare fino a 3,5 gradi la temperatura e alleggerire le bollette in modo significativo. La presenza di alberi, evidenzia una ricerca dell’Istituto di Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), agisce, infatti, come un vero sistema di raffrescamento naturale grazie all’ombra ed ai processi di traspirazione e fotosintesi, con un risparmio energetico per le famiglie compreso tra 80 e 200 euro annui.

In un contesto segnato dall’uso massiccio dei condizionatori, che aumenta consumi ed emissioni alimentando il riscaldamento globale, il potenziamento del verde rappresenta una leva strategica anche per la sostenibilità ambientale. Un ruolo chiave è svolto anche dalle aree agricole periurbane, capaci di ridurre l’effetto “isola di calore” fino a 2-4 gradi nelle zone limitrofe ai centri urbani.

Tuttavia, il quadro resta critico: nei capoluoghi italiani il verde copre appena il 3% delle superfici comunali - secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat - una quota ritenuta insufficiente per garantire benefici diffusi su salute, qualità dell’aria e vivibilità. Dove parchi e giardini sono carenti, aumentano, infatti, le temperature medie e l’inquinamento, mentre una singola pianta adulta può assorbire tra 100 e 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di vegetazione fino a 20.000 chili di Co2 all’anno.

Investire nella forestazione urbana non è, quindi, solo una scelta ambientale, ma anche economica, perché secondo il Cnr ogni euro destinato al verde può generare benefici ecosistemici compresi tra 1,3 e 3,07 euro, delineando una strategia capace di coniugare contrasto al caldo, risparmio energetico e ritorni concreti per le città.

Copyright © 2000/2026