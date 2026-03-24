Alleanze made in Italy: Ou(r) Group entra, in minoranza (40%) nel capitale del Gruppo Da Vittorio

L’esperienza autentica dell’alta cucina italiana attira ogni anno milioni di appassionati, in Italia e nei grandi ristoranti di tutto il mondo. Tra i più grandi ambasciatori di questa eccellenza made in Italy c’è, senza dubbio la famiglia Cerea, fondatrice e guida del gruppo della ristorazione Da Vittorio - Vicook, che ora ha un nuovo partner importante. Ovvero Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, che, come si rumoreggiava da tempo, è entrata nel capitale delle “società operative facenti capo alla famiglia Cerea, con una quota del 40%. Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che, in sessant’anni di attività, ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola”. Così una nota ufficiale, che spiega come “l’operazione segna l’incontro tra due famiglie di imprenditori accomunate da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che coniuga tradizione, creatività, innovazione e vocazione internazionale. Con il proprio contributo strategico e operativo, Ou(r) Group affiancherà la famiglia Cerea in una nuova fase di sviluppo in Italia e all’estero. Un percorso che ha l’ambizione di rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo Da Vittorio e che avverrà nel pieno rispetto della sua identità”.

“L’alleanza con la famiglia Cerea - commenta Pietro Ruffini, ad Ou(r) Group - nasce da una profonda sintonia imprenditoriale. Da Vittorio rappresenta una straordinaria storia familiare che ha trasformato la maestria gastronomica italiana in un modello consolidato e affermato internazionalmente. La partnership nasce dalla volontà di costruire insieme un percorso di lungo termine, preservando l’autenticità e i valori che da sempre contraddistinguono questo grande Gruppo”.

“Abbiamo scelto di aprire il capitale a Ou(r) Group perché riconosciamo nella famiglia Ruffini un partner con cui condividiamo principi - dichiara la famiglia Cerea - visione e ambizione. Per noi è fondamentale continuare a crescere restando fedeli alla nostra storia e al nostro modo di fare impresa e di innovare. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale e affrontare le sfide future con un alleato solido e orientato al lungo periodo”. Una nuova partnership, dunque, che vede allearsi due realtà importante del made in Italy di alta gamma.

Nato nel 1966 dalla visione imprenditoriale di Bruna e Vittorio Cerea, con l’apertura della prima insegna a Bergamo, oggi il Gruppo Da Vittorio comprende società che operano in diverse aree di business improntate alla valorizzazione dell’eccellenza gastronomica assoluta. Con i ristoranti stellati Da Vittorio (tre stelle Michelin a Brusaporto, due stelle Michelin a St Moritz ed a Shanghai, una stella Michelin con il New Wave by Da Vittorio, sempre a Shangai, ndr), i ristoranti casual dining DaV, i Café, il DaV Pastry Lab, la Pasticceria Cavour 1880, gli shop Da Vittorio Selection, il Gift department, la ristorazione esterna, la ristorazione collettiva, le consulenze, l’hôtellerie e Vicook. Ou(r) Group, invece, holding della Famiglia Ruffini, è attiva in diversi segmenti del lusso esperienziale con un portafoglio di partecipazioni indipendenti tra loro. La società, guidata dai Ceo Pietro Ruffini e Angelo Facchinetti, oltre ai propri investimenti diretti, tra cui quelli in La Bottega Collection, ha il controllo di ArchiveSrl, società di investimento che supporta leader visionari ed imprenditori innovativi nel loro percorso di sviluppo. Archive detiene partecipazioni in The Attico, Langosteria, Concettina ai Tre Santi e Pas Normal Studios.

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