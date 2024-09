Alluvione Emilia-Romagna, Coldiretti: “Fruit Valley in ginocchio, aziende già colpite nel 2023”

La tempesta Boris che ha colpito l’Emilia-Romagna continua a tenere in apprensione residenti ed istituzioni tra evacuazioni e allerte meteo che dureranno ancora per il weekend quando verrà proclamato lo stato di emergenza. Poi, passato il peggio, sarà il momento di fare la conta dei danni causati dall’alluvione, anche per il settore agricolo. Coldiretti già nella giornata di ieri aveva raccontato di centinaia di aziende danneggiate, con gli allevamenti isolati a causa delle frane e anche di migliaia di ettari di terreni di cereali, ortaggi e frutteti, completamente allagati. WineNews è andata ad indagare anche sullo stato di salute del settore vitivinicolo locale che, rispetto ad altri comparti, da una prima stima, ha sofferto meno danni anche per via della posizione collinare dei vigneti. L’associazione di categoria torna anche oggi sul tema raccontando di come le inondazioni stiano mettendo in ginocchio l’ortofrutticolo emiliano-romagnolo, la cosiddetta “Fruit Valley italiana”: l’80% delle aziende nel ravennate danneggiate sono le stesse devastate dall’alluvione del 2023”, scrive Coldiretti. Secondo il monitoraggio, infatti, l’acqua ha inondato i terreni coltivati a ortaggi e alberi di mele, pere, kiwi e susine con impianti danneggiati nel faentino, nel bagnacavallese e a Cotignola dove l’acqua è arrivata alla frutta e avendola ricoperta di fanghiglia - spiega l’associazione - il raccolto si può considerare perso. A preoccupare è anche il ristagno idrico che, se dovesse prolungarsi, metterebbe a rischio tutti i frutteti, come accaduto nel 2023, e il fatto che le piante cariche di frutta stiano collassando, piegandosi: “al momento è complesso stabilire se questi impianti saranno o meno recuperabili”.

Secondo un’analisi Coldiretti su dati Ispra, il maltempo è tornato a colpire una Regione che è la prima in Italia per percentuale di popolazione residente esposta al rischio alluvione, ben il 62,5%, quasi sei volte il dato nazionale e oltre il doppio della Toscana, che si trova al secondo posto con il 25,5%. Anche nelle Marche si contano i danni degli allagamenti che hanno interessato tutta la fascia costiera colpendo soprattutto terreni coltivati a ortaggi. Ma il maltempo ha colpito anche in Puglia con una grandinata che si è abbattuta sugli uliveti nel barese, a Ruvo di Puglia, spazzando via le olive e spezzando rami e foglie.

