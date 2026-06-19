“Life Drinkers”: per 7 italiani su 10 la vera “sete di vita” è autenticità, piacere e convivialità

In un’epoca dominata dalla velocità digitale e dalla ricerca di approvazione online, 7 italiani su 10 scelgono di invertire la rotta e rimettere al centro autenticità, piacere e scoperta, dando vita al fenomeno emergente dei “Life Drinkers”. Lo racconta l’indagine Social Web Opinion Analysis (Swoa) realizzata da Bibite Sanpellegrino - in occasione del lancio della campagna “Più Succo alla Vita” - su 1.200 persone, attraverso l’analisi di conversazioni spontanee su blog, forum e social come TikTok, Instagram e YouTube, e che fotografa un cambio di paradigma nel modo di vivere: sempre più italiani rifiutano l’omologazione per riscoprire una quotidianità fatta di relazioni vere, convivialità senza filtri e esperienze capaci di lasciare un segno, in linea con una tradizione tutta italiana che privilegia il “lavorare per vivere”, rispetto al contrario, e che oggi torna centrale come risposta concreta al bisogno di intensità e spontaneità.

I “Life Drinkers” rappresentano una sensibilità trasversale, guidata dalla curiosità e dalla voglia di rompere la routine, con il 72% degli italiani che indica come priorità il godersi ogni istante e il 68% che desidera fare nuove esperienze, mentre il 59% si dichiara disposto a provare un gusto inedito per il piacere della scoperta, segnando, così, una tendenza strutturale verso esperienze sensoriali e coinvolgenti, nonostante persistano ostacoli come la comfort zone per il 55% e lo stress mentale quotidiano per il 48%, elementi che rallentano la propensione al cambiamento, ma che possono essere superati grazie a proposte autentiche capaci di abbassare le resistenze.

Anche il concetto di convivialità evolve, non più legato alla necessità di mostrarsi, ma al desiderio di vivere pienamente il momento, con il 74% degli italiani che considera il dialogo l’elemento chiave della condivisione e il 58% che sceglie luoghi in base all’atmosfera e al benessere percepito, mentre nelle scelte di consumo emerge con forza il valore del gusto autentico per il 69% e della qualità degli ingredienti per quasi 1 persona su 2, a conferma che anche una semplice bibita o un aperitivo diventano parte integrante dell’esperienza.

In questo scenario, caratterizzato dal ritorno alla presenza e al vivere il momento senza l’urgenza di condividerlo online, i “Life Drinkers” non sono più una nicchia, ma lo specchio di una trasformazione culturale diffusa, fatta di persone che scelgono consapevolmente di dare più valore al presente, alle emozioni genuine e al piacere, sempre più raro, di vivere davvero ogni istante.

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