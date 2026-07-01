“Altos Bartenders’ Bartender Award” agli “Europe’s 50 Best Bars” 2026 a Giorgio Bargiani

Un premio che non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma che contribuisce anche a rafforzare la reputazione dell’Italia come uno dei Paesi di riferimento nel mondo della miscelazione d’eccellenza. È l’assegnazione dell’“Altos Bartenders’ Bartender Award” nella classifica “Europe’s 50 Best Bars” 2026, la celebre graduatoria europea dedicata ai migliori cocktail bar del continente, a Giorgio Bargiani, Assistant Director of Mixology del leggendario Connaught Bar di Londra, che, dopo aver vinto, nel 2023, il titolo di “International Bartender of the Year” ai “Tales of the Cocktail Spirited Awards”, confermando la sua influenza sulla mixology contemporanea, consolida il suo ruolo tra le personalità più influenti dell’ospitalità europea.

Un riconoscimento che arriva in una fase di continua evoluzione creativa, che negli ultimi anni lo ha portato a estendere la sua visione ben oltre il bancone. Dopo il lancio, nel 2025, della collezione Bar/Giani sviluppata insieme a Nude Glass, con cui ha trasferito il proprio approccio distintivo al mondo del design dei bicchieri da cocktail, infatti, Bargiani si prepara ora a presentare l’ultima novità della linea: il Bar/Giani Double Pour Mixing Glass, un progetto destinato a ridefinire gli standard della miscelazione contemporanea e a fissare un nuovo punto di riferimento nella preparazione dei cocktail.

L’“Altos Bartenders’ Bartender Award” non celebra soltanto l’eccellenza tecnica dietro il bancone, ma premia anche la capacità di influenzare l’evoluzione della cultura del bere miscelato e dell’accoglienza. Negli anni, Giorgio Bargiani si è distinto per un approccio che unisce creatività, ricerca e valorizzazione dell’esperienza del cliente, contribuendo a ridefinire il ruolo del bartender come narratore e interprete della cultura contemporanea del cocktail. Made in Italy.

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