Anche gli aspiranti sommelier hanno la loro guida, firmata dal professor Giuseppe Vaccarini

Un sapere enciclopedico, frutto di decenni di studio e di esperienze sul campo, mettendo a disposizione di tutti un patrimonio culturale senza eguali, e descrivendo con rigore e chiarezza la figura del sommelier, illustrando le tecniche di degustazione del vino e delle principali bevande, le modalità di abbinamento cibo-vino e le regole del servizio, accanto ad un’“enografia” della viticoltura italiana e mondiale, alla legislazione vitivinicola ed ad un catalogo dei vitigni del mondo. È una vera e propria guida per aspiranti sommelier, ma anche per tutti i curiosi di conoscere la complessità ed il fascino del mondo del vino, “Sommelier. Dalla passione alla professione”, il volume firmato da Giuseppe Vaccarini, il “sommelier per eccellenza” e un’istituzione del mondo della sommellerie italiana e mondiale.

Un’istituzione, il professor Vaccarini, autore del volume (Hoepli Editore, ottobre 2025, pp. 544, prezzo di copertina 60 euro), lo è fin dagli anni Settanta, quando, a soli 26 anni, è stato eletto “Miglior Sommelier del Mondo Asi” 1978, a lungo sommelier e direttore con lo chef Gualtiero Marchesi, il “padre” della nuova cucina italiana - che lo definiva “geniale”, mentre “mitico” lo era per Luigi Veronelli, maestro del giornalismo enogastronomico italiano - docente all’Università Carlo Porta di Milano, e non solo, vincitore del “Gerard Basset Award” 2023, il più alto riconoscimento internazionale alla carriera per un sommelier, già alla guida di Ais-Associazione Italiana Sommelier, Asi-Association de la Sommellerie Internationale (dove dirige, attualmente, la Commissione Esami ed Educazione), fondatore e presidente Aspi-Associazione Sommellerie Professionale Italiana.

