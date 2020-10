Anima antica e austera, oggi con una visione moderna e “pop”: ecco la Barbera d’Asti

Viaggio in vendemmia nella denominazione più grande del Piemonte, con Filippo Mobrici presidente Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato. “Dalla vendemmia ci aspettiamo cose molto buone, anche con qualcosa in più in quantità sul 2019, mentre i mercati tengono, sono molto migliori di quanto ci aspettassimo, e fino ad agosto abbiamo registrato anche una leggera crescita. Che sia di buon auspicio per tornare alla normalità”.

