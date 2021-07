Armonia tra arte, natura e vino, che si ritrova nel calice: i Colli Berici e i “vini del Palladio”

Con Giovanni Ponchia (direttore Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza), Marcella Tofano (Punto Zero) e Stefano Inama (Inama), alla scoperta di un territorio ancora integro, quanto poco conosciuto. Capace di esprimere vini pronti da bere giovani, ma anche capaci di invecchiare molto a lungo, e che beneficiano del bello disegnato dalle Ville Palladiane. E che, in tre parole, si riassume in “natura, equilibrio e pace”.

