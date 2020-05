Aubert de Villaine: tra Domaine Romanèe Conti ed il valore del territorio

Sul passato ed il presente di uno dei territori del vino più importanti del mondo, dove “il valore culturale ed umano è inestimabile, e dove sono le cantine guidate da famiglie a preservarlo. Un valore che non deve essere mai superato, per importanza, da quello economico”. I prezzi stellari dei vigneti di Borgogna? “Un pericolo per il futuro”.

