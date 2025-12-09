Bellavista brinda a 21 anni di collaborazione con il “Teatro alla Scala di Milano”

Meno politica ed istituzioni e più arte, spettacolo e musica quest’anno a “La Prima della Scala” a Milano, celebrata come da tradizione per Sant’Ambrogio, patrono di Milano, il 7 dicembre. E se sul palco ha ricevuto grandi applausi l’opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, opera in quattro atti di Dmitrij Šostakovič, con la direzione musicale di Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov, le star del foyer sono state, per una volta, più giovani e pop, ma eleganti, come i cantanti Lauro e Mahmood, tra gli altri. Non sono mancate, ovviamente, le istituzioni, dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ma neanche il brindisi “ufficiale” che, come accade da 21 stagioni, è stato celebrato con la griffe franciacortina della famiglia Moretti, Bellavista, che, da oltre due decadi, collabora così con il “Teatro alla Scala”, una delle massime istituzioni culturali italiane. Una collaborazione che Bellavista ha accompagnato fin dall’inizio, celebrando ogni stagione con vendemmie dedicate e brindando ad una storia condivisa di arte, bellezza e tradizione. Il Franciacorta Brut 2021, quella di questo anno, è la bottiglia che la maison ha dedicato alla forza e alla bellezza dell’Italia, alle sue tradizioni e peculiarità.

Copyright © 2000/2025