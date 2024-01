“Best Italian Beer 2023”: Ibeer, Curtense, Il Maglio e Birra Riversa i migliori birrifici d’Italia

Sono il birrificio Ibeer (Fabriano) con la birra “White Farm Bio” che conquista la “Spiga d’Oro”, il birrificio Curtense (Passirano) che con la “Riserva” si aggiudica la “Spiga d’Argento” e il birrificio Il Maglio (Galliera Veneta), “Spiga di Bronzo” grazie a “Saison”, ad occupare i tre gradini del podio del “Best Italian Beer 2023”, il premio nazionale, all’edizione n. 7, organizzato da FederBirra, la Federazione Italiana Birra Artigianale, e dedicato a tutti i produttori di birra artigianale italiana o comunque non industriale. Confermato, anche per il 2023, il “Best Italian Breweries”, che ha voluto dare un riconoscimento ai migliori birrifici italiani: La Curtense ha vinto il “Tino d’Oro”, il birrificio Ibeer si è aggiudicato il “Tino d’Argento” mentre Birra Riversa porta a casa il “Tino di Bronzo”.

Oltre al premio generale, il più prestigioso, in totale sono state ben 57 le categorie in concorso con le prime tre migliori birre per ogni categoria a cui è stato assegnato il “Luppolo d’Oro”, “Luppolo d’Argento”, “Luppolo di Bronzo” oltre alla “Gran Menzione”. Numerose le materie prime di base su cui è avvenuta la selezione, dal pepe al caffè, dalla canapa alle ciliege, solo per citarne alcune, comprese le senza glutine o quelle prodotte con materie prime certificate biologiche.

Copyright © 2000/2024