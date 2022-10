Bollicine che passione! La consacrazione del metodo classico, letta con la lente del Trentodoc

Il segreto del successo di una tipologia enoica in costante crescita secondo produttori, sommelier, appassionati, antropologi ed economisti. Ormai a tutto pasto, in ogni momento dell’anno e non più solo nella festa, l’ascesa di un tipo di vino che forse meglio di altri incarna lo “spirito del tempo”, con i consumatori che cercano ad un tempo qualità e spensieratezza. Con la case history delle “bollicine di montagna” del Trentodoc.

